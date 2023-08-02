الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأجندة الأسبوعية للفعاليات الفنية بصندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

ينظم صندوق التنمية الثقافية الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك خلال الفترة من 3أغسطس الى 8 أغسطس الجاري.

الخميس 3 أغسطس:

سينما الهناجر

- صالون السينما مع المخرج/ أحمد فؤاد درويش (فن البالية إلى فن السينما)7م.

مركز إبداع الحرية

- أمسيه غنائية للاحتفال بعيد ميلاد اذاعه الاسكندرية مع مطرب الاذاعة والتلفزيون الفنان / عمر محمود -  7م

السبت 5 أغسطس:

سينما الهناجر

- نادي السينما الإفريقية وعرض فيلم "الأسود العواجيز" - 6م.

مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية

- حفل موسيقي عربية مع الفنان ابراهيم نصير 7م.

الأحد 6 أغسطس:

سينما الهناجر

- "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص

مركز إبداع الحرية بالاسكندرية

- ندوة بعنوان مناقشة المتتالية القصصية"شارع ذو اتجاه واحد" للكاتبة/ دعاء عثمان يدير اللقاء الكاتب أ/ محمد عبد العظيم – 7 م

الإثنين 7 أغسطس:

قصـر الأمير طاز

- بروفة عرض مسرحية

سينما الهناجر

-  "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص

الثلاثاء 8 أغسطس:

قصـر الأميــر طــاز

- عرض مسرحية "جوه الصندوق" 7م.

مركز الإبداع الفني

- ندوة أرواح في المدينة أ/محمود التميمي بالتعاون مع بيت المعمار المصرى - 6م.

سينما الهناجر

- "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص

الورش الفنية:

قصـر الأمير طاز

-السبت أسبوعيًا: - ملتقى المبدع الصغير"بيت الحياة" أ.د.عادل بدر-11ص

- بالفن نرتقي نشاط تأهيلي وتثقيفي لذوى القدرات الخاصة اشراف أ.فاطمة حسن وأ.شهد مصطفى-12ظ.

-ورشة طباعة وصباغة أ.بسنت عاشور-2ظ

-السبت والثلاثاء من كل أسبوع: ورشة مدرسة الإنشاد الديني للمنشد/ محمود التهامي -1ظ.

-السبت والأربعاء من كل أسبوع:ورشة كورال - إشراف أ/هبة رمضان -4م.

-الإثنين من كل أسبوع: ورشة فن الكاريكاتير إشراف فنان الكاريكاتير والرسوم المتحركة أ/ خالد المرصفي – 12ظ.

مركز الإبداع الفني

-مدرسة الرقص:

-الأحد والثلاثاءوالخميس:اختبارات مدرسة الرقص الحديث- إشراف الفنان/ مناضل عنتر - من 6: 9م

بيـــت العينــي 

-السبت أسبوعيًا:-ورشة كورال أ.أنغام مصطفي - 11ص

-ورشة إيقاع أ.مصطفي بيومي– 12 ظ

- ورشة مسرح – أ.فاطمة عادل – 1ظ

-الإثنين أسبوعيًا:-ورشة أحوال للفلكلور –أ.كريم سيد-1ظ 

-ورشة تعليم العزف "يالاموسيقي" أ.هبة الله بهاء – 2ظ

-الأربعاء أسبوعيًا:-ورشة فنون تشكيليةأ.دعاء فتحي – 12ظ

-ورشة أشغال فنية، أ.هالة أنور – 11ظ

-الأحد والإثنين أسبوعيًا: فنون وإتيكيت للصغار (عالمي الجديد)، أ.ميار أحمد – 12ظ

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا:ورشةتعليم فنون استعراضية للصغار أ.عبد الرحمن حسين-1ظ

بيت العود العربى :

السبت من كل أسبوع :

- تدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين إشراف د/ مروة عمرو عبدالمنعم - 3م.

- تدريسالصولفيج للمبتدئين إشراف أ/ إلهام الحاج -4م.

-السبت والأربعاء من كل أسبوع: تدريس أقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) - 4م.

مركز جمال عبد الناصر  الثقافي:

15،10،8،3،1/8:ورشة القائد الصغير 12ظ

-السبت 5/8 :حفل موسيقي عربية مع الفنان ابراهيم نصير 7م.

-الخميس 10 /8 :لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية )

-السبت أسبوعيآ :لقاء (تفكر) حوارات ثقافيه مهارية متنوع 1 ظ

-الاربعاء أسبوعيآ :لقاءات أجمل ماقرأت 1 ظ .

-الخميس أسبوعيآ :ورشة تعليم فن الكروشيه وأنواع الغرز 2 ظ

-السبت أسبوعيًا: ورشة أشغال من خرز الكريستال-نجلاء محمود عمران-12ظ

-الأحد أسبوعيًا: ورشة تعليم الكمان –رائف إيميل جرجس  -4م

-الأحد والأربعاء أسبوعياً: -ورشة الرسم والتلوين للأطفال –ندي علي سالم -2ظ

- ورشة كيفية التعامل مع الحاسب الآلي – محمد حسين -4م

-الأحد والثلاثاء أسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل أيمن الليثي  -5م

-الإثنين أسبوعيًا: لقاءات آداب وسلوكيات–أسماء مصطفي-1ظ

-الإثنين والخميس أسبوعيًا: ورش الرسم والتلوين –نورهان عبد اللطيف  -2ظ

-الأحد والإثنين أسبوعيًا: جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ولاء محمود يوسف   -11ص

-الاثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة الخط العربي –حسين صبري مرسي -11ص

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا: لقاءات فرقة عبد الناصر المسرحية -6م

-الثلاثاء أسبوعيًا:ورشة الفنون الشعبية – روان محمد رضا 2.30ظ

-الأربعاء أسبوعيًا: أجمل الزهور–ولاء محمود يوسف السيد   -12ظ

مركز إبداع الحرية :

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا : ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات“عصام أحمد بدوي - 11ص.

-الأحد أسبوعيا:ورشة إيقاع أ. عزت عصام - 6 م اشتراك شهري 200ج

-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة بالية، مي سعد- 5 م اشتراك شهري 200 ج

-السبت و الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا:ورشة البيانو للكبار مي شلبي–11ص اشتراك شهري 250 ج

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة البيانو للأطفال، إيمان الروبى 4 م إشتراك شهري 250 ج

-السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا:ورشةالكمان، جون سمير–3م اشتراك شهري 250ج

-السبت أسبوعيًا: ورشة الجيتار. أحمد عبد الرحمن -3م اشتراك شهري 250ج

-الأربعاء أسبوعيًا: ورشة تعليم أصول الغناء الشرقي. محمود أحمد- 5م اشتراك شهري 250 ج

-الأربعاءأسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل. وائل محمد أحمد. من 5-7 م الاشتراك الشهرى 200ج 

-الثلاثاء أسبوعيًا :ورشة الإيقاع الشرقى أ. أحمد ناصر 6 م الإشتراك الشهرى 200 ج

-الأحد أسبوعيًا: ورشةالحساب الذهني وصعوبات التعلم وتنمية مهارات للأطفال ذوي القدرات الخاصة إشراف د /نهى قنديل من سن 6 سنوات حتى 11 سنة مجانية - 5 م

-الإثنين أسبوعيًا: ورشة كورال أ.حسام الدين كمال 7م اشتراك شهري 400 ج

14 و 15 و 20و 21 و 22 /8/2023 ورشة المبادر الصغير د / أحمد محمد 12ظ سعر الورشة 5أيام 500ج

-الثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة الرسم والتلوين أ. غادة بسيوني 11ص إشتراك الورشة 3 شهور 900 ج

-الأحد من كل أسبوع :ورشةالطباعة الفنية إشراف أ /مهاب السيد أحمد 11صإشتراك الورشة شهرين 800 ج 

مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة

- دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية

السبت والإثنين والأربعاء 10ص

من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا

 الدورة الرابعة

"المبادرة الرئاسية صنايعية مصر"

الحفلات الفنية الأسبوعية:

قبة الغوري : 

- فرقة التنورة التراثية يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع

صندوق التنمية الثقافية الأجندة الأسبوعية سينما الهناجر مركز إبداع الحرية قصر الأمير طاز

الأكثر قراءة

صالون القاهرة الدولى: الباز يكشف مصدر الخطر على تراثنا المصرى

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

سحب وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

حركة تنقلات ضباط النظام بمديرية أمن القاهرة

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس