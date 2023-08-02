الأجندة الأسبوعية للفعاليات الفنية بصندوق التنمية الثقافية
ينظم صندوق التنمية الثقافية الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك خلال الفترة من 3أغسطس الى 8 أغسطس الجاري.
الخميس 3 أغسطس:
سينما الهناجر
- صالون السينما مع المخرج/ أحمد فؤاد درويش (فن البالية إلى فن السينما)7م.
مركز إبداع الحرية
- أمسيه غنائية للاحتفال بعيد ميلاد اذاعه الاسكندرية مع مطرب الاذاعة والتلفزيون الفنان / عمر محمود - 7م
السبت 5 أغسطس:
سينما الهناجر
- نادي السينما الإفريقية وعرض فيلم "الأسود العواجيز" - 6م.
مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية
- حفل موسيقي عربية مع الفنان ابراهيم نصير 7م.
الأحد 6 أغسطس:
سينما الهناجر
- "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص
مركز إبداع الحرية بالاسكندرية
- ندوة بعنوان مناقشة المتتالية القصصية"شارع ذو اتجاه واحد" للكاتبة/ دعاء عثمان يدير اللقاء الكاتب أ/ محمد عبد العظيم – 7 م
الإثنين 7 أغسطس:
قصـر الأمير طاز
- بروفة عرض مسرحية
سينما الهناجر
- "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص
الثلاثاء 8 أغسطس:
قصـر الأميــر طــاز
- عرض مسرحية "جوه الصندوق" 7م.
مركز الإبداع الفني
- ندوة أرواح في المدينة أ/محمود التميمي بالتعاون مع بيت المعمار المصرى - 6م.
سينما الهناجر
- "إجازة سعيدة" وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10ص
الورش الفنية:
قصـر الأمير طاز
-السبت أسبوعيًا: - ملتقى المبدع الصغير"بيت الحياة" أ.د.عادل بدر-11ص
- بالفن نرتقي نشاط تأهيلي وتثقيفي لذوى القدرات الخاصة اشراف أ.فاطمة حسن وأ.شهد مصطفى-12ظ.
-ورشة طباعة وصباغة أ.بسنت عاشور-2ظ
-السبت والثلاثاء من كل أسبوع: ورشة مدرسة الإنشاد الديني للمنشد/ محمود التهامي -1ظ.
-السبت والأربعاء من كل أسبوع:ورشة كورال - إشراف أ/هبة رمضان -4م.
-الإثنين من كل أسبوع: ورشة فن الكاريكاتير إشراف فنان الكاريكاتير والرسوم المتحركة أ/ خالد المرصفي – 12ظ.
مركز الإبداع الفني
-مدرسة الرقص:
-الأحد والثلاثاءوالخميس:اختبارات مدرسة الرقص الحديث- إشراف الفنان/ مناضل عنتر - من 6: 9م
بيـــت العينــي
-السبت أسبوعيًا:-ورشة كورال أ.أنغام مصطفي - 11ص
-ورشة إيقاع أ.مصطفي بيومي– 12 ظ
- ورشة مسرح – أ.فاطمة عادل – 1ظ
-الإثنين أسبوعيًا:-ورشة أحوال للفلكلور –أ.كريم سيد-1ظ
-ورشة تعليم العزف "يالاموسيقي" أ.هبة الله بهاء – 2ظ
-الأربعاء أسبوعيًا:-ورشة فنون تشكيليةأ.دعاء فتحي – 12ظ
-ورشة أشغال فنية، أ.هالة أنور – 11ظ
-الأحد والإثنين أسبوعيًا: فنون وإتيكيت للصغار (عالمي الجديد)، أ.ميار أحمد – 12ظ
-الأحد والأربعاء أسبوعيًا:ورشةتعليم فنون استعراضية للصغار أ.عبد الرحمن حسين-1ظ
بيت العود العربى :
السبت من كل أسبوع :
- تدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين إشراف د/ مروة عمرو عبدالمنعم - 3م.
- تدريسالصولفيج للمبتدئين إشراف أ/ إلهام الحاج -4م.
-السبت والأربعاء من كل أسبوع: تدريس أقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) - 4م.
مركز جمال عبد الناصر الثقافي:
15،10،8،3،1/8:ورشة القائد الصغير 12ظ
-السبت 5/8 :حفل موسيقي عربية مع الفنان ابراهيم نصير 7م.
-الخميس 10 /8 :لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية )
-السبت أسبوعيآ :لقاء (تفكر) حوارات ثقافيه مهارية متنوع 1 ظ
-الاربعاء أسبوعيآ :لقاءات أجمل ماقرأت 1 ظ .
-الخميس أسبوعيآ :ورشة تعليم فن الكروشيه وأنواع الغرز 2 ظ
-السبت أسبوعيًا: ورشة أشغال من خرز الكريستال-نجلاء محمود عمران-12ظ
-الأحد أسبوعيًا: ورشة تعليم الكمان –رائف إيميل جرجس -4م
-الأحد والأربعاء أسبوعياً: -ورشة الرسم والتلوين للأطفال –ندي علي سالم -2ظ
- ورشة كيفية التعامل مع الحاسب الآلي – محمد حسين -4م
-الأحد والثلاثاء أسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل أيمن الليثي -5م
-الإثنين أسبوعيًا: لقاءات آداب وسلوكيات–أسماء مصطفي-1ظ
-الإثنين والخميس أسبوعيًا: ورش الرسم والتلوين –نورهان عبد اللطيف -2ظ
-الأحد والإثنين أسبوعيًا: جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ولاء محمود يوسف -11ص
-الاثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة الخط العربي –حسين صبري مرسي -11ص
-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا: لقاءات فرقة عبد الناصر المسرحية -6م
-الثلاثاء أسبوعيًا:ورشة الفنون الشعبية – روان محمد رضا 2.30ظ
-الأربعاء أسبوعيًا: أجمل الزهور–ولاء محمود يوسف السيد -12ظ
مركز إبداع الحرية :
-الأحد والأربعاء أسبوعيًا : ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات“عصام أحمد بدوي - 11ص.
-الأحد أسبوعيا:ورشة إيقاع أ. عزت عصام - 6 م اشتراك شهري 200ج
-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة بالية، مي سعد- 5 م اشتراك شهري 200 ج
-السبت و الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا:ورشة البيانو للكبار مي شلبي–11ص اشتراك شهري 250 ج
-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة البيانو للأطفال، إيمان الروبى 4 م إشتراك شهري 250 ج
-السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا:ورشةالكمان، جون سمير–3م اشتراك شهري 250ج
-السبت أسبوعيًا: ورشة الجيتار. أحمد عبد الرحمن -3م اشتراك شهري 250ج
-الأربعاء أسبوعيًا: ورشة تعليم أصول الغناء الشرقي. محمود أحمد- 5م اشتراك شهري 250 ج
-الأربعاءأسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل. وائل محمد أحمد. من 5-7 م الاشتراك الشهرى 200ج
-الثلاثاء أسبوعيًا :ورشة الإيقاع الشرقى أ. أحمد ناصر 6 م الإشتراك الشهرى 200 ج
-الأحد أسبوعيًا: ورشةالحساب الذهني وصعوبات التعلم وتنمية مهارات للأطفال ذوي القدرات الخاصة إشراف د /نهى قنديل من سن 6 سنوات حتى 11 سنة مجانية - 5 م
-الإثنين أسبوعيًا: ورشة كورال أ.حسام الدين كمال 7م اشتراك شهري 400 ج
14 و 15 و 20و 21 و 22 /8/2023 ورشة المبادر الصغير د / أحمد محمد 12ظ سعر الورشة 5أيام 500ج
-الثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة الرسم والتلوين أ. غادة بسيوني 11ص إشتراك الورشة 3 شهور 900 ج
-الأحد من كل أسبوع :ورشةالطباعة الفنية إشراف أ /مهاب السيد أحمد 11صإشتراك الورشة شهرين 800 ج
مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
- دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية
السبت والإثنين والأربعاء 10ص
من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا
الدورة الرابعة
"المبادرة الرئاسية صنايعية مصر"
الحفلات الفنية الأسبوعية:
قبة الغوري :
- فرقة التنورة التراثية يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع