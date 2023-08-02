كاتب: مخاوف بولندية من استعراض ميليشيات "فاجنر" لقوتها عبر الحدود

قال جو هاربر، الكاتب الصحفي البولندي، إن بولندا تخشى من ارتفاع أعداد المهاجرين، خاصة من بيلاروسيا خلال الثمانية أشهر الماضية.

وأضاف هاربر، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن غلق الحدود ليس بسبب أي مشاكل أمنية ولكن احتمال وجود مواجهات على الحدود، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أنه سيصنع فرقًا ولكن المسألة الأساسية ماذا تفعل قوات فاجنر على الحدود البولندية؟.

ما سبب تواجد قوات فاجنر إلى جانب الحدود البولندية؟

وتابع، أنه من المعروف أن قوات فاجنر، ذهبت لبيلاروسيا بعد الانقلاب وأنها سوف تجتمع في مكان واحد، ولكن ما سبب تواجدها إلى جانب الحدود، ولذا كانت هناك تخاوف من المناوشات وإظهار القوى، مشيرًا إلى أن الكرملين والرئيس البيلاروسي يحاولان الضغط على وارسو لاختبار نقاط الضعف المحتملة خاصة بسبب العلاقة بين أوكرانيا وبولندا.