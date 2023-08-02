الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب: مخاوف بولندية من استعراض ميليشيات "فاجنر" لقوتها عبر الحدود

الحدود البولندية
الحدود البولندية

قال جو هاربر، الكاتب الصحفي البولندي، إن بولندا تخشى من ارتفاع أعداد المهاجرين، خاصة من بيلاروسيا خلال الثمانية أشهر الماضية.

وأضاف هاربر، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن غلق الحدود ليس بسبب أي مشاكل أمنية ولكن احتمال وجود مواجهات على الحدود، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أنه سيصنع فرقًا ولكن المسألة الأساسية ماذا تفعل قوات فاجنر على الحدود البولندية؟. 

ما سبب تواجد قوات فاجنر إلى جانب الحدود البولندية؟

وتابع، أنه من المعروف أن قوات فاجنر، ذهبت لبيلاروسيا بعد الانقلاب وأنها سوف تجتمع في مكان واحد، ولكن ما سبب تواجدها إلى جانب الحدود، ولذا كانت هناك تخاوف من المناوشات وإظهار القوى، مشيرًا إلى أن  الكرملين والرئيس البيلاروسي يحاولان الضغط على وارسو لاختبار نقاط الضعف المحتملة خاصة بسبب العلاقة بين أوكرانيا وبولندا.

الكاتب الصحفي البولندي مخاوف المناوشات إظهار القوى بولندا قوات فاجنر

مواد متعلقة

روسيا تكشف شروط سحب أسلحتها النووية التكتيكية من بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبى يبحث تشديد العقوبات على بيلاروسيا اليوم

"القاهرة الإخبارية": روسيا تؤكد ارتفاع مستوى العلاقات لمرحلة من التطور والازدهار مع بيلاروسيا

كييف: 5 آلاف مقاتل تابع للشركات العسكرية الخاصة الروسية فى بيلاروسيا

رئيس "الأوكراني للحوار": "فاجنر" تمرد بالتنسيق مع الكرملين للانتقال إلى بيلاروسيا

الأكثر قراءة

صالون القاهرة الدولى: الباز يكشف مصدر الخطر على تراثنا المصرى

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

سحب وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

رفع 5000 طن مخلفات صلبة بمحافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس