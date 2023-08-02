نقابة عاملى تليفزيون لبنان تعلن دخولها فى إضراب مفتوح

أصدرت نقابة عاملي تلفزيون لبنان، اليوم الأربعاء، قرارًا بالدخول في إضراب مفتوح ينطلق من صباح يوم غد الخميس، وحتى تحصيل حقوقهم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلًا عن بيان لنقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، أنه تم إيقاف قرار التعطيل بعد اجتماع جرى في وزارة الإعلام، في 28 يوليو الماضي، بحضور المدير العام لوزارة الإعلام ورئيس الاتحاد العمالي العام، وذلك بعد تعهدات بتحصيل حقوق الموظفين هذا الأسبوع.

وأضاف البيان: “ولكن فوجئت النقابة بأن هناك خطأ في المعاملة، ما سيؤدي إلى تأخير تحصيل حقوقهم، وهو ما يثير التساؤلات حول أسباب هذا التأخير”.

يذكر أن مجلس نقابة عاملي التلفزيون في لبنان كان قد عقد لقاءً مع مفوض الحكومة لدى تلفزيون لبنان المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وتم نقاش مستفيض حول وضع الموظفين في تلفزيون لبنان.

وخلال الاجتماع أعلن عن قرار صادر عن وزير المالية في 26 يوليو 2023 بتحويل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الإعلام- تلفزيون لبنان بمبلغ 17 مليار ليرة لبنانية لسداد المستحقات منذ شهر نوفمبر 2021 حتى نهاية مايو 2023.

خاصة أن تلك هي المرة الأولى التي تصل فيها المعاملة المتعلقة بحقوق موظفي تليفزيون لبنان إلى هذه المرحلة المتأخرة.