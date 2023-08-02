الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل عرضه.. كواليس شخصية أكرم حسنى فى «العميل صفر»

اكرم
اكرم

يدخل خلال أيام، فيلم "العميل صفر" للفنان أكرم حسني، ضمن منافسات الموسم السينمائي لصيف 2023.

تدور أحداث العمل حول شخصية "العميل صفر" عبداللطيف شداد الهمم، وهو شاب بسيط يعمل فرد أمن دون تلقي أي تدريب وغير مصرح له بحمل السلاح، قبل أن يتحول إلى عميل سري مدرب على فنون القتال المختلفة، ويجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

الفيلم يتناول مغامرة كوميدية مثيرة، حيث يحمل العمل التباين بين ثقته الشديدة في نفسه وبين لغة جسده وأدائه الحركي الذي يفضح انعدام خبرته على مواجهة تلك المواقف الخطرة، بالإضافة إلى ما يخلفه من أزمات وكوارث بسبب عشوائيته الشديدة كأن يتسبب في الإطاحة بإحدى السيدات المارة بالشارع أثناء محاولته الوقوف بالدراجة النارية، أو محاولته الفاشلة للهجوم على أحد الخصوم، التي تنتهي بلكمة شديدة يتلقاها في وجهه.

 أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.

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