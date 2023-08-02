الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد الباز: ستظل الصحافة الورقية مصدرًا لحفظ التراث وتوثيقه (صور)

الصالون الثقافي
الصالون الثقافي

وجّه الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” الشكر لصالون القاهرة الثقافى بسينما الحضارة، لافتًا إلى أنه يود الحديث حول مسألة هل الصحافة تعتبر وثيقة تاريخية أم لا؟؛ معتبرًا أن البعض ما زال يشكك فى مهنة الإعلام وأن هناك قوى أخرى تؤثر فيه؛ لافتا إلى أننا فى حاجة للاتفاق حول الصحافة الورقية الأكثر توثيقًا للتراث، خاصة فى ظل انتشار الإعلام الرقمى.

وأضاف الباز، ضمن فعاليات صالون القاهرة الدولي بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا، أن الصحافة الورقية ستظل مصدرًا للتوثيق، موجهًا الشكر للإذاعي أحمد عطا الله على برنامجه "مصر تغنى" إيمانًا بدوره للحفاظ على التراث.

كان رئيس الصالون محمد حميدة قد رحب بعودة نشاط صالون القاهرة الثقافي الدولي، تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية، بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء في مصروالعالم العربي.

وقال حميدة تحت عنوان "الإعلام وتوثيق التراث"، بمشاركة نخبة من رجال الإعلام والثقافة والسفراء العرب، يشرفنا حضوركم للفاعلية بقاعة سينما الحضارة بقطاع الفنون التشكيلية في دار الأوبرا المصرية.

أحمد عطا الله الإعلامي الدكتور محمد الباز الأوبرا المصرية القاهرة الثقافي برنامج مصر تغنى

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