الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الوفد يشكر الوفديين على تأييد ترشحه لانتخابات الرئاسة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

وجّه الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات وسكرتيري عموم اللجان ولجان المرأة والشباب، وجموع أعضاء الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية للحزب"، على تأييدهم الكاسح لقرار ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية أهم استحقاق انتخابي.

وكان 53 عضو هيئة عليا من إجمالي 59 عضوًا قد وقعوا على الموافقة على ترشح رئيس الوفد بجانب 26 رئيس لجنة عامة من إجمالي 27 لجنة، بالإضافة إلى سكرتيري العموم بهذه اللجان، ولجان المرأة والشباب على مستوى الجمهورية.

وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة بياناً شكر فيه جميع الوفديين متعهدًا بخوض معركة قوية تليق به وبحزب الوفد، وواثقاً من محبة الشعب المصري للوفد وتاريخه العريق.

وقال رئيس الوفد إنه يعكف حاليًا على كتابة برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على محورين للإصلاح الاقتصادي وإصلاح التعليم، ومتضمناً رؤية الوفد السياسية والاجتماعية.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن البيت تم ترتيبه من الداخل، وأن القطار انطلق نحو المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الأهم في مصر.

وأعلن رئيس الوفد عن عدد من الإجراءات قبل التقدم بأوراق ترشحه وفتح باب الترشح.

وتتضمن هذه الإجراءات البدء في تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لكتابة البرنامج الانتخابي، وتشكيل الحملة الانتخابية المركزية بفروعها بكل محافظات مصر، وستكون لجان الوفد بالمحافظات هي النواة لهذه الحملة.

وأكد عبدالسند يمامة أن الوفديين هم البداية التي ينطلق من خلالها نحو كسب أصوات جميع المصريين في انتخابات رئاسية يرى أنها ستكون نزيهة وشفافة والحكم فيها للصندوق.

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