الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مستشار وزير الأوقاف يُشيد باستضافة «الأزهر» لطلاب اليمن (صور)

جانب من التكريم
جانب من التكريم

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد علي مجمل مستشار وزير الأوقاف اليمني، بمقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف.

أعرب الدكتور محمد علي، مستشار وزير الأوقاف اليمني، خلال اللقاء، عن تقديره لجهود الدكتورة نهلة الصعيدي في دعم ورعاية الطلاب اليمنين، واصفا إياها بأنها أم حقيقية للطلاب الوافدين، من خلال ما تقدمه من دعم ورعاية لكل طالب من الطلاب الوافدين الذين يدرسون في الأزهر الشريف.

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهلة الصعيدي، إلى جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين، وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية، وتهيئة الأجواء المناسبة التي تيسر لهم الدراسة داخل معاهد وكليات الأزهر.

وفي ختام اللقاء، أهدى مستشار وزير الأوقاف اليمني الدكتورة نهلة الصعيدي درعًا تذكاريًا؛ تقديرًا لعطائها ومساهماتها الفعالة في إثراء مسيرة تطوير التعليم الأزهري داخل منظومة الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، وحرص سيادتها على تقديم تعليم أزهري يليق بسفراء الأزهر.

وزير الأوقاف اليمني مستشار شيخ الأزهر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب الطلاب الوافدين الأزهر الشريف

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