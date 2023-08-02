الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فى رسالة تهئئة.. الأمير الحسن بن طلال يُشيد بدور مكتبة الإسكندرية الثقافى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تسلم الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، رسالة من الأمير الحسن بن طلال، نقلها السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وحملت الرسالة، تهنئة الأمير الحسن بن طلال للدكتور زايد بمناسبة توليه منصب مدير مكتبة الإسكندرية، مؤكداً في الرسالة أهمية دور مكتبة الإسكندرية في نشر الثقافة العربية، وجهودها الموصولة في توثيق وحفظ التراث الإنساني.

وتناول اللقاء، الذي حضرته الدكتورة رينيه حتر مديرة المعهد الملكي للدراسات الدينية، مجالات دعم التعاون بين المؤسسات الأردنية المهتمة بالتراث والثقافة وبين مكتبة الإسكندرية، وكيفية الإفادة من إمكانات المكتبة ودورها الرائد في نشر الثقافة والمعرفة عربيًا وعالميًا.

كما تم بحث سُبل تعزيز التعاون بين المعهد الملكي للدراسات الدينية ومكتبة الإسكندرية في مجالات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين في ظل الأهمية المتزايدة لهذا النوع من التعاون.

أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الأمير الحسن بن طلال المملكة الأردنية الهاشمية جامعة الدول العربية تهنئة

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