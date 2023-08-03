مشربية خشبية.. أسرار "قطعة أغسطس الأثرية" بالمتحف القبطي

أعلن المتحف القبطي عن القطعة المختارة للمتحف لشهر أغسطس ٢٠٢٣، وهي مشربية تراثية، نستعرض في السطور التالية تفاصيلها المميزة.

ما القطعة الأثرية المُختارة في شهر أغسطس؟

وكتب المتحف القبطي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "احتفالاً باليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي يحتفل به في يوم ١٩ من شهر أغسطس، يسر المتحف القبطي بأن تكون قطعة الشهر من القطع المميزة في المتحف القبطي، هي مَشْرَبِيَّةٌ من خشب الخرط".

ومن تفاصيل هذه المشربية أنها مصنوعة من الخشب الذي يغطي فتحات النوافذ أو يفصل بين أجزاء المبنى المخصصة للرجال وتلك المخصصة للنساء.

وتبرع بعض من أعيان القبط بالمشربيات الموجودة بالمتحف القبطي، أثناء بنائه منهم الدكتور جندي وشوقي أفندي والست أنيسة أرملة المرحوم شنودة بك باخوم، واللوحة التي كُتب عليها نص التبرع بجانب المشربيات موجودة بالجناح القديم بالمتحف.

المتحف القبطي

يضم المتحف القبطي عددًا كبيرًا من الآثار القبطية على مستوى العالم، ويتميز بعمارته الأثرية القبطية المميزة التي كان قد جمعها سميكة باشا من الكنائس القديمة التي تخضع للتجديدات، وقد استخدمها لبناء المتحف وتأسيس مجموعته.

قد تم افتتاح المتحف في سنة 1910، وتم إنشاء المتحف بمجهودات مرقص سميكة باشا الذي يعتبر أحد الشخصيات المسيحية البارزة وقد كان مهتماً بحفظ التراث القبطي.

ويعرض المتحف القطع الأثرية التي تعبر عن التاريخ القبطي منذ بداياته الأولى في مصر خلال ازدهارها كمركز رائد للمسيحية فى العالم، وترجع أصول المسيحية "القبطية" في مصر إلى زيارة القديس مرقص لمدينة الاسكندرية فى القرن الأول الميلادي.

وتتميز الآثار المعروضة في المتحف بالمزج بين الفن القبطي والثقافات السائدة بما في ذلك الفرعونية، واليونانية، والرومانية، والبيزنطية والعثمانية، وتطورها ليصبح لها شخصيتها وهويتها الخاصة.

كما يشمل المتحف على مجموعة من المخطوطات المزخرفة بشكل رائع، والأيقونات، والأعمال الخشبية المنحوتة بدقة، والجدارية المتقنة المزخرفة بالمناظر الدينية والباقية من الأديرة والكنائس القديمة.