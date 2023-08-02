الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين التنظيم يجتمع بقيادات وأعضاء الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم اجتماعًا تنظيميًا مع قيادات الأمانة المركزية ونواب وأعضاء الحزب في مقر الأمانة الرئيسي.

362276741_834138938077524_1988318274544514962_n

جاء ذلك بحضور النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد حلاوة الأمين العام المساعد للحزب والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والمهندس محمد صبري عضو مجلس الشيوخ، والنائب شريف الجابري.

362295816_834138884744196_1638350993199136322_n

وتناول الاجتماع خطة العمل الحزبي وجهود الارتقاء بالحزب على مستوى المحافظات والتشديد على خضوع جميع أعضاء الحزب للتقييم ،بدءًا من قيادات الحزب نزولًا للوحدات الحزبية، فضلًا عن ضرورة الالتزام بالتكليفات التنظيمية.

362286470_834139334744151_7192717903215099852_n

يأتي هذا الاجتماع كبداية لسلسلة من الاجتماعات التنظيمية واللقاءات المقرر انعقادها على مدار الفترة القادمة لصياغة آليات وخطط تحرك الحزب.

وتضمن الاجتماع نقاشًا وتفاعلًا بين أعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن وانتهي بالتأكيد على العمل المستمر وتعزيز تواجد أعضاء الحزب في المحافظات.

84575aec-ad7d-497e-ae11-293f65faa263
9823f203-1080-40ab-b9fb-681983ae80a7
9b331152-fa76-4d78-a56a-5a45ffff9134
359841361_834139068077511_3598888853139217471_n
بحزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن رئيس حزب مستقبل وطن عضو مجلس الشيوخ عقد قيادات حزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ نواب

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

بسبب 100 جنيه.. قتل سيدة وأضرم النيران فى الجثة وهذا عقاب الجانى

غدًا.. البنك المركزى يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

الهلال يهزم الوداد ويتأهل رفقة السد لربع نهائي البطولة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس