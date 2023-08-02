بوريل: روسيا تفاقم انعدام الأمن الغذائى وتعرض الملايين للخطر

أكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأربعاء، أن الضربات الروسية التي تستهدف البنية التحتية لموانئ تصدير الحبوب الأوكرانية، تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي.

وكتب بوريل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تواصل روسيا هجماتها الجوية على كييف وأوديسا وموانئ الدانوب الأوكرانية. تؤدي هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للحبوب الأوكرانية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي، مما يعرض الملايين من الفئات الأكثر ضعفًا للخطر".

تفاصيل الضربات الروسية لميناء إسماعيل

وكانت القوات الروسية وجهت خلال ليل الثلاثاء/ الأربعاء، عددًا من الضربات الجوية بطائرات مسيرة تسببت في أضرار جسيمة لميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب، الذي أصبح شريانًا حيويًا لصادرات الحبوب الأوكرانية بعد انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في منتصف يوليو الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الطائرات المسيرة جاءت من ناحية البحر الأسود، ثم اتجهت صوب ميناء إسماعيل وهو ميناء رئيسي في دلتا نهر الدانوب تُنقل منه الحبوب الأوكرانية إلى ميناء كونستانتسا الروماني المطل على البحر الأسود لنقل شحنات الحبوب منه بعد ذلك.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تليجرام: "إنه للأسف وقعت أضرار.. والأبرز في جنوب البلاد، هاجم الإرهابيون الروس مرة أخرى الموانئ والحبوب بما يهدد الأمن الغذائي العالمي"، حسب وكالة فرانس برس.