حى شرق مدينة نصر يغلق محال غير مرخصة
أغلق حي شرق مدينة نصر "أكاديمية" لإدارتها دون ترخيص، وذلك في إطار تكثييف الجهود اليومية المبذولة لغلق وتشميع المحلات التجارية المخالفة.
وقاد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة وفريق العمل من إدارة الإعلانات والمتابعة الميدانية حملة لرفع الإعلانات المخالفة بشارع عبدالله دراز أرض الجولف وجاري رفع ما يستجد من إعلانات مخالفة.
وتابع حي شرق مدينة نصر الشكاوي المقدمة على بوابة شكاوي مجلس الوزراء في إطار الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين الواردة على البوابة، وتم غلق وتشميع مخزن كاوتش سيارات لإدارته دون ترخيص.
كما تابع اللواء أحمد جودة بالتنسيق مع إدارة الاشغالات أعمال حملة لرفع الاشغالات وإزالة كافة المخالفات ورفع كفاءة النظافة أمام المركز الطبي في مدينة الأم.