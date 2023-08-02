الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تجرى معاينة لموقع الانهيار الجزئى لمنزل بمحافظة بنى سويف

جانب من المعاينة
جانب من المعاينة

أجرت نيابة ناصر الإدارية، صباح اليوم، معاينةً لموقع الانهيار الجزئي للمنزل الكائن بقرية بني عدي، التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، والذي انهار سقف إحدى غرفه مساء أمس الثلاثاء؛ مما أسفر عن مصرع شخصين.

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حيث كلف المستشار هاني ظريف- مدير نيابة ناصر الإدارية، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من: المستشار مصطفى فريد- الوكيل العام، الأستاذ محمد ماهر- رئيس النيابة، محمود إبراهيم- وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كل من: نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ورئيس الوحدة المحلية لقرية بني عدي، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير ورئيس التنظيم بالوحدة.

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وتبين من المعاينة: أن العقار ضمن الكتلة السكنية القديمة، جرى بناؤه منذ فترة زمنية طويلة على مساحة 80 مترًا دون ترخيص، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الثلاثاء سقط سقف إحدى الغرف بالدور الثاني العلوي، وترتب على ذلك انهيار سقف الدورين الأول علوي، والأرضي أسفل الغرفة ذاتها، مما أسفر عن وفاة مواطنين بسن 21، 24 عامًا.

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كما كشفت المعاينة عن وجود كميات كبيرة من الرمال المستخدمة في تغطية الأسقف موضوع عليها طبقة سميكة من المادة الإسمنتية المستخدمة لتركيب سيراميك تلك الأسقف.

وتولت نيابة ناصر الإدارية التحقيق، حيث قرر الأستاذ محمد ماهر – رئيس النيابة، الآتي:

١)  استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر للمثول للتحقيق بجلسة غد الخميس.

٢)  إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

٣) التنبيه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر لمتابعة إجراءات إخلاء العقار حرصاً على سلامة الأرواح.

وجار استكمال التحقيقات.   

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معاينة الانهيار الجزئى سقف إحدى غرفه مصرع شخصين

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