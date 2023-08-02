الهلال يهزم الوداد ويتأهل رفقة السد لربع نهائى البطولة العربية

فاز الهلال السعودي على نظيره الوداد البيضاوي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وسجل سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش هدف التقدم للهلال في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، بعدما حول عرضية زميله سعود عبدالحميد في المرمى.

وتبادل كلا الفريقين الهجمات في الشوط الثاني من المباراة.

وسجل سيف الدين بوهرة هدف التعادل لفريق الوداد في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وأضاف روبن نيفيز، هدف التقدم للهلال في الدقيقة 66، بعدما تسلم تمريرة زميله سعود عبدالحميد على حدود منطقة جزاء الوداد وسددها على يمين الحارس وسكنت الكرة الشباك.

وضغط لاعبو الوداد في الدقائق التالية من عمر المباراة لتسجيل هدف التعادل وإنقاذ موقفهم من التأهل للدور المقبل في البطولة ولكن بدون جدوى.

وأهدر سعود عبدالحميد فرصة تسجيل الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعدما استغل خطأ حارس الوداد وقطع الكرة وسددها من فوقه ناحية المرمى ولكن الكرة اعتلت المرمى وخرجت من الملعب.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق السد القطري مع نظيره أهلي طرابلس سلبيًا بدون أهداف.

وضمن الهلال التأهل للدور ربع النهائي من البطولة العربية باحتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط خلف فريق السد القطري والذي اعتلى الترتيب بـ7 نقاط.

وودع الوداد البطولة باحتلاله المركز الثالث في المجموعة بنقطتين وخلفه أهلي طرابلس بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.