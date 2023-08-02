الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفارتنا لدى فنزويلا تطلق دبلومة الدراسات العليا عن مصر (صور)

سفارة مصر لدى فنزويلا
سفارة مصر لدى فنزويلا تطلق دبلومة الدراسات العليا عن مصر

أطلقت سفارة مصر في فنزويلا، بالتعاون مع مركز المعارف الإفريقية والأمريكية والكاريبية، دبلومة دراسات عليا مخصصة لدراسة مصر من حيث: التاريخ- الجغرافيا- الحضارة- الثقافة، فضلًا عن مبادئ اللغة العربية. 

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على إبراز التميز الثقافي المصري، وتفعيلًا لدور سفارة مصر في كاراكاس في تنشيط التبادل الأكاديمي والثقافي مع فنزويلا.

وتم إطلاق الدبلومة بحضور نائب وزير التعليم الجامعي الفنزويلي، الذي أكد أن هذه الدبلومة هي الأولى التي يتم إطلاقها لتتناول دولة شقيقة، مشددًا على أن الشهادة ستكون معتمدة حكوميًا.

وأشار رئيس مركز المعارف الإفريقية والأمريكية والكاريبية إلى إعجابه بالقيادة المصرية وحرصها على القيام بدور إقليمي ودولي بناء في حل النزاعات، وكذلك إعجابه بالشعب المصري وحرصه على البناء والتعمير وتشييد المشروعات العملاقة.

وصرح السفير كريم أمين سفير مصر في كاراكاس، بأن الدبلومة ستكون مدتها 3 شهور، بإجمالي 100 ساعة أكاديمية، وأنه قد تم قبول 32 طالبًا للدراسة من بين عشرات المتقدمين، متمنيًا التوفيق للطلاب في دراستهم عن مصر.

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