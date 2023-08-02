الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية مجددًا

ناقلة حبوب اوكرانية
ناقلة حبوب اوكرانية

قال مسئولون أوكرانيون، إن الدفاعات الجوية في العاصمة كييف أسقطت أكثر من 10 طائرات مُسيرة روسية اليوم الأربعاء، بينما تمكنت الطائرات الروسية الأخرى من ضرب ميناء الدانوب الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الغربية من أوكرانيا.

فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الروس بمهاجمة مرة أخرى الموانئ والحبوب والأمن الغذائي العالمي، بحسب شبكة cbs الأمريكية.

هجمات على موانئ أوكرانيا

على صعيد متصل، شنت روسيا هجومًا بطائرة مُسيرة، الأربعاء على ميناء نهري رئيسي في جنوب أوكرانيا، مستهدفًا مرة أخرى البنية التحتية الحيوية المستخدمة لتصدير الحبوب من أوكرانيا. 

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها، إن العمليات في ميناء إزمايل الأوكراني الواقع على الجانب الآخر من نهر الدانوب مباشرة.

وأصبح الميناء إزمايل النهري الواقع بين أوكرانيا ورومانيا، الطريق الرئيسي لصادرات الحبوب من أوكرانيا، منذ انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب على البحر الأسود الشهر الماضي.

وقالت رويترز إن الهجمات الروسية المتكررة، أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية مرة أخرى - وهو تأثير مباشر للحصار الروسي والهجمات على الموانئ الأوكرانية التي حذر منها مسئولون في أوكرانيا وواشنطن والأمم المتحدة منذ انسحاب موسكو من اتفاقية حبوب البحر الأسود في 17 يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يرأسه حاليًا الوفد الأمريكي، مناقشة مفتوحة صباح الخميس في نيويورك حول "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن الصراع"، والتي كان من المرجح أن تركز على الإجراءات الروسية في أوكرانيا وتأثيرها، على أسعار المواد الغذائية العالمية.

رويترز ​روسيا أوكرانيا اتفاقية الحبوب أزمة الغذاء

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