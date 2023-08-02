ممثل حزب الجيل: نناقش وجهات النظر في إعادة جدولة الديون

قال أحمد أبو الخير، ممثل حزب الجيل في الحوار الوطني، إن هناك اتفاقًا في وجهات النظر تهدف لإعادة جدولة الدّين العام، وإيصالها للجنة للأخذ بها؛ لتفادي وتقليل سقف الديون التي تؤثر سلبًا على المسؤولية الاجتماعية والسياسية للدوله المصرية.

وأضاف أبو الخير أن لجنة الدّين العام ليست بمعزل عن أزمة الدولار العالمية والأزمات المتلاحقة بالتضخم ولا بدّ من تحديد الأولويات، لتفادي الأزمة؛ لأن تخفيض النفقات ليس السبيل الوحيد ولا بدّ من البحث عن فرص استثمارية تزيد من عوائد الدولة.

واستأنفت جلسات الحوار الوطني للأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي، تحت شعار «مساحات المشتركة بين الجميع» فتعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستيها تحت عنوان «الدين العام: الإشكاليات والحلول».

وأعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023. وأوضحت إدارة الحوار الوطني أنّه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، التي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023. وأوضحت إدارة الحوار الوطني أنّه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني.