الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الميراث عمى عينهم".. تجديد حبس متهمين بالتسبب في قتل مواطن بعين شمس

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، حبس متهمين بالتسبب في قتل مواطن في عين شمس بسبب الميراث، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قد تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة (صاحب محل - مقيم محل البلاغ) بالشقة محل سكنه ولا يوجد به إصابات ظاهرية، وبسؤال (نجله، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده المتوفى وأثنين من أقاربه "مقيمان بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهم حول الميراث قاما على إثرها بالتعدي عليه بالسب والضرب بالأيدي "دون إصابات" نتج عن ذلك سقوطه أرضاً ووفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو فى حقهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

 

حبس متهمين قتل مواطن الميراث عين شمس

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