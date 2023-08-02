محافظ المنيا يوافق على تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي والفني

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، على تخفيض درجات القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/2024، لتصبح 215 درجًة للقبول بالثانوي العام، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، نظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

كما وافق “القاضي” على تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من مديري الإدارات التعليمية، نظراً لعدم استكمال الأعداد المطلوبة من الطلاب في بعض مدارس التعليم الفني.

وفي وقت سابق، اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص والثانوى الفنى على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024، حيث تم تحديد مجموع 218 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 180 كحد أدني للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 175 درجة كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 208 كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الرياضي .