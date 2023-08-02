كيف يمكن للتغذية ونمط الحياة الصحي أن يمنعا الأمراض بين المراهقين؟

للتغذية ونمط الحياة الصحي دور كبير في الوقاية من الأمراض غير المعدية بين المراهقين، فمرحلة المراهقة هى مرحلة حاسمة في الحياة حيث يخضع الأفراد لتغيرات جسدية وعاطفية ومعرفية سريعة تتشكل عليها العادات خلال هذه الفترة.

وتأخذ صحة الفرد في السنوات القادمة، وبالتالي أهمية التغذية و أسلوب الحياة الصحي يلعب دورًا محوريًا في الوقاية من الأمراض غير المعدية بين المراهقين، ونقدم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عنها بحسب dustan times.

تعد الأمراض غير المعدية بما في ذلك مرض السكري مشكلة ضخمة ومتنامية في بعض دول العالم وخاصة الهند، فأظهرت أحدث دراسة لـ ICMR أن هناك 100 مليون مريض بالسكري و139 مليون مريض في مرحلة ما قبل السكري، ارتفاعًا من 4 سنوات فقط، لكننا نعلم أن هذه الأمراض يمكن الوقاية منها إلى حد كبير ونعلم من الدراسات التاريخية ومنظمة الصحة العالمية أن 80٪ من النوع 2 يمكن الوقاية من مرض السكري من خلال 3 تغييرات في نمط الحياة.

لذلك يجب الاهتمام بالتغذية في فترة المراهقة فتعمل التغذية كأساس للنمو والتطور الأمثل خلال فترة المراهقة، ويوفر النظام الغذائي المتوازن الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن الضرورية لعمل الجسم بشكل سليم.

وأسلوب حياة صحي يسهد في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض غير المعدية فالنشاط البدني المنتظم يعزز لياقة القلب والأوعية الدموية ويقوي العظام ويحسن الصحة العقلية ولا يساعد الانخراط في أنشطة مثل الرياضة أو اليوجا أو حتى المشي السريع في الحفاظ على وزن صحي فحسب، بل يقلل أيضًا من احتمالية الإصابة بأمراض مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

يعتبر الاستهلاك المفرط للمشروبات السكرية والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة مع نمط الحياة غير المستقر يمكن أن يمهد الطريق للعديد من الأمراض غير المعدية ويُعد تمكين المراهقين بالمعرفة بشأن التغذية وخيارات نمط الحياة الصحية أمرًا بالغ الأهمية، وذلك من خلال تشجيعهم على اتخاذ قرارات مستنيرة وغرس عادات مدى الحياة تعزز الصحة والرفاهية بشكل عام.