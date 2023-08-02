الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تبحث فرص التمويل مع مشرف نوادى ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، الدكتورة وفاء عبد الرشيد المشرف على نوادي ريادة  الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

يأتي ذلك في إطار زيارتها للجامعة، لمتابعة نشاط الجامعة في مجال الابتكار، وريادة الأعمال،  والتي يتم تنفيذها  من خلال نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وهو الأول في صعيد مصر، في تقديم خدمة ريادة الأعمال لشباب الصعيد بصفة عامة، واحتضان الأفكار الإبداعية من طلاب وخريجي جامعة أسيوط، وكذلك طلاب ما قبل مرحلة التعليم الجامعى؛ وذلك يأتي ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن حيدر المشرف على نادي ريادة الأعمال جامعة أسيوط ومستشار رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي، والدكتور حمدي زيدان مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU بجامعة أسيوط ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والأستاذ إيهاب سيد محمد المدير المالي والإداري ورئيس اللجان في نادي ريادة الأعمال.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد المنشاوي؛ بزيارة الدكتورة وفاء عبدالرشيد، مؤكداً على سعي إدارة الجامعة؛  لتعزيز التعاون القائم مع أكاديمية البحث العلمي، والتي وضعت اللبنة الأولى لنادي ريادة الأعمال في جامعة أسيوط، والذي يأتي في ضوء تبني إدارة الجامعة توجهات القيادة السياسية، واهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف ريادة الأعمال، والشركات الناشئة.

تضمن اللقاء الحديث عن بعض الأفكار الإبداعية، التي سيتم تمويلها؛ لتحويلها إلى شركات ناشئة، وطرحها فى السوق المصرية، ومشيرا في الوقت نفسه إلى حرص.الجامعة على استحداث برامج دراسية في عدد من الكليات؛ وفق احتياجات سوق العمل، وتوجهات الدولة، وكذلك وفقا لوظائف المستقبل الجديدة، إلى جانب استحداث برامج في التخصصات البينية.

ومن جانبها، ثمنت الدكتورة وفاء عبدالرشيد، دور معسكر نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط في نشر ثقافة الابتكار،  ودعم الأفكار الإبداعية للشباب؛ والتي تسهم في حل المشكلات المجتمعية، موضحة : إن ذلك يعكس  الدور التنموي والحيوي لجامعة أسيوط في مجال ريادة الأعمال.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، درع الجامعة للدكتورة وفاء عبد الرشيد  المشرف على نوادى ريادة  الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

WhatsApp Image 2023-08-02 at 3.38.36 PM (1)
WhatsApp Image 2023-08-02 at 3.38.36 PM (1)
WhatsApp Image 2023-08-02 at 3.38.36 PM
WhatsApp Image 2023-08-02 at 3.38.36 PM
WhatsApp Image 2023-08-02 at 3.38.35 PM (1)
WhatsApp Image 2023-08-02 at 3.38.35 PM (1)
WhatsApp Image 2023-08-02 at 3.38.35 PM
WhatsApp Image 2023-08-02 at 3.38.35 PM
WhatsApp Image 2023-08-02 at 3.38.34 PM
WhatsApp Image 2023-08-02 at 3.38.34 PM
اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم الجامعى الدكتور أحمد المنشاوى الشركات الناشئة القيادة السياسية تنمية المستدامة ريادة الأعمال رئيس جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إغلاق المدارس يوم الأحد من كل أسبوع ترشيدًا للكهرباء

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تفاصيل التحقيق مع 4 أجانب بتهمة التشاجر في مدينة نصر

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط مباحث «أمن البحيرة»

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

وكيل «تعليم الفيوم» يكشف حقيقة طالب الـ4 درجات بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس