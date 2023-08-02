جامعة أسيوط تبحث فرص التمويل مع مشرف نوادى ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي

التقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، الدكتورة وفاء عبد الرشيد المشرف على نوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

يأتي ذلك في إطار زيارتها للجامعة، لمتابعة نشاط الجامعة في مجال الابتكار، وريادة الأعمال، والتي يتم تنفيذها من خلال نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وهو الأول في صعيد مصر، في تقديم خدمة ريادة الأعمال لشباب الصعيد بصفة عامة، واحتضان الأفكار الإبداعية من طلاب وخريجي جامعة أسيوط، وكذلك طلاب ما قبل مرحلة التعليم الجامعى؛ وذلك يأتي ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن حيدر المشرف على نادي ريادة الأعمال جامعة أسيوط ومستشار رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي، والدكتور حمدي زيدان مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU بجامعة أسيوط ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والأستاذ إيهاب سيد محمد المدير المالي والإداري ورئيس اللجان في نادي ريادة الأعمال.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد المنشاوي؛ بزيارة الدكتورة وفاء عبدالرشيد، مؤكداً على سعي إدارة الجامعة؛ لتعزيز التعاون القائم مع أكاديمية البحث العلمي، والتي وضعت اللبنة الأولى لنادي ريادة الأعمال في جامعة أسيوط، والذي يأتي في ضوء تبني إدارة الجامعة توجهات القيادة السياسية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف ريادة الأعمال، والشركات الناشئة.

تضمن اللقاء الحديث عن بعض الأفكار الإبداعية، التي سيتم تمويلها؛ لتحويلها إلى شركات ناشئة، وطرحها فى السوق المصرية، ومشيرا في الوقت نفسه إلى حرص.الجامعة على استحداث برامج دراسية في عدد من الكليات؛ وفق احتياجات سوق العمل، وتوجهات الدولة، وكذلك وفقا لوظائف المستقبل الجديدة، إلى جانب استحداث برامج في التخصصات البينية.

ومن جانبها، ثمنت الدكتورة وفاء عبدالرشيد، دور معسكر نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط في نشر ثقافة الابتكار، ودعم الأفكار الإبداعية للشباب؛ والتي تسهم في حل المشكلات المجتمعية، موضحة : إن ذلك يعكس الدور التنموي والحيوي لجامعة أسيوط في مجال ريادة الأعمال.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، درع الجامعة للدكتورة وفاء عبد الرشيد المشرف على نوادى ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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