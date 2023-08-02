الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ريمون مقار عن تأسيس اتحاد منتجي مصر: يلعب دورا كبيرا في ضبط آليات السوق الدرامي

ريمون مقار
ريمون مقار

أشاد المنتج ريمون مقار رئيس شركة مجموعة فنون مصر للإنتاج الفني، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتأسيس اتحاد منتجي مصر، وقال إن هذا الاتحاد خطوة مهمة لصالح الصناعة.


وأضاف خلال تصريحات صحفية، أنه فور دعوة مسؤولي الشركة للمنتجين لتأسيس الاتحاد تم تلبيتها على الفور خاصة وأنها المرة الأولى التي يتم فيها جمع منتجي مصر بالكامل على ترابيزة واحدة لبحث مشاكل الإنتاج الدرامي.


وأكد أن اتحاد منتجي مصر سيكون له دورا كبيرا في ضبط السوق الدرامي لأنه سيتم وضع آليات للعمل الدرامي، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالإيجاب على الكل، مؤكدا أن ضبط العملية الدرامية ككل سيكون له ثمار للارتقاء بالمحتوى وتحديد الأجور.


وأضاف أن الاجتماع سيكون بشكل دوري لضبط المشهد الدرامي ككل وسيتم تحديد عدد من الآليات لتنفيذها كما سيتم تقديم عدد من المقترحات على طاولة الاجتماعات، موجها الشكر للشركة المتحدة وحرصها الدائم على تطوير الصناعة. 

وجرى عقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق «اتحاد منتجي مصر»، الذي ضم مجموعة من كبرى شركات الإنتاج الفني في مصر، و«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

يأتي ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر فى جميع أرجاء الوطن العربى.

حضر الاجتماع ممثلون عن شركات: الباتروس، سلميديا، k media، watch it، فنون مصر، العدل جروب، Aroma، سكوير ميديا، Media hub، TVision، سينرجي، السبكي للإنتاج الفني، فانتدج برودكشن، المتحدة للإنتاج السينمائي، Art makers، sky limit، BlueBee Productions، +DS.

‏واتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية؛ لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامي وأدواته وآلياته وهيكل الأجور، بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانات الفنية بالشكل الذي يضمن نمو وتطور سوق الإنتاج الدرامية والحفاظ على تلك الصناعة المهمة، وأكد الحضور ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد.

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