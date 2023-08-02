الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز المتهمين في "مشاجرة الأسلحة البيضاء" بمدينة نصر لحين وصول التحريات

جريدة الدستور

قررت نيابة مدينة نصر اليوم حجز طرفي مشاجرة ٢٤ ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وذلك لتشاجرهم بالأسحلة البيضاء بمدينة نصر.
كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

والبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.

وبالانتقال والفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول شخصين أحدهما بحوزته سلاح أبيض "سكين"، طـرف ثانى شخصين وبحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب باستخدام الأيدى والأسلحة البيضاء.
وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم3 قطع سلاح أبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أجهزة الأمنية الاسلح الأسلحة البيضاء التحقيق الداخلية اللواء أشرف الجندي

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