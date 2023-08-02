فيراتي يحدد وجهته ويُفضّل الانتقال إلى الهلال السعودي

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم ماركو فيراتي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بجانب بعض الأندية السعودية.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت في وقت سابق، أن ناديي الهلال وأهلي جدة السعوديين أبديا رغبتهما في التعاقد مع ماركو فيراتي في الصيف الحالي.

ماركو فيراتي يحدد وجهته ويُفضّل الهلال السعودي عن أهلي جدة

ووفقًا لما ذكرته شبكة "RMC" الفرنسية، فإن ماركو فيراتي حدد وجهته المقبلة في الدوري السعودي، في حال إتمام الصفقة بشكل نهائي في الصيف الحالي.

وأوضحت الشبكة الفرنسية في تقريرها، أن فيراتي يُفضّل الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي أكثر من أهلي جدة.

وأضافت الشبكة الفرنسية، أن فيراتي تحدث مع فهد بن نافل، رئيس الهلال السعودي، لدراسة العرض المُقدم له جيدًا قبل اتخاذ قراره النهائي بالرحيل عن باريس سان جيرمان.

وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن مسئولي الهلال السعودي قدّموا عرضًا مبدئيًا يبلغ قيمته 30 مليون يورو، من أجل حسم صفقة فيراتي في الصيف.

في حين تريد إدارة باريس سان جيرمان الحصول على مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل فيراتي.

وأكدت التقارير الصحفية، أن الأمر يتوقف حاليًا على المفاوضات بين الناديين لحسم مصير ماركو فيراتي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وقضى فيراتي 11 موسمًا متتاليًا في باريس سان جيرمان، منذ انضمامه في يوليو 2012، مقابل 12 مليون يورو، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإيطالي، صاحب الـ30 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2026.