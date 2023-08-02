الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: أكثر من 90 مليون مستفيد من المبادرات الرئاسية

النائب فرج فتحي
النائب فرج فتحي

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، وزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، يولي اهتمامًا غير مسبوق بتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبحت صحة المواطن المصري أولوية قصوى للدولة، التي تعمل بأقصى جهد، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية.

وقال "فرج"، إن الدولة تعمل على قدمٍ وساق لسرعة إنجاز عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي مثل مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، والتي تتم بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان، لتكون مركزًا عالميًا متطورًا لتشخيص وعلاج الأورام، فضلاً عن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وكذا جهود تطوير إدارة المعامل المركزية، وإنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحدًا من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة من أجل زيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة على مستوى جميع المحافظات والقضاء على قوائم الانتظار، مع زيادة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، حيث بلغ إجمالي الخدمات الصحية التي تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية أكثر من 145 مليون خدمة استفاد منها 90 مليون مواطن.

وشدد "فرج"، على أهمية الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحفيز المنشآت الصحية الخاصية لتحقيق المعايير المطلوبة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستكون نقلة نوعية في سبيل تطوير خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بكفاءتها وجودتها وتلبية لاحتياجات المواطنين بشكل متكامل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي القضاء على قوائم الانتظار النائب فرج فتحى فرج تطوير المنظومة الصحية تطوير معهد ناصر معهد القلب القومى

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