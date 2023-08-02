تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة المصرى فى بطولة الكأس

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي معسكرا مغلقا، مساء اليوم الأربعاء، عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي، غداً الخميس، على استاد برج العرب في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022/ 2023.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر، وتشهد استمرار غياب كل من محمد شريف وياسر إبراهيم للإصابة، ومحمد عبدالمنعم للإيقاف، وعمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد لمواصلة البرنامج التأهيلي.

وتغادر حافلة الفريق الأول إلى الإسكندرية للمبيت عقب المران وإعلان كولر قائمة المباراة التي ستسافر لخوض مباراة المصري بعد تناول وجبة العشاء في النادي.

وعقد السويسري جلسة مع اللاعبين والجهاز المعاون له علي هامش التدريبات وقام بعرض ملخض آخر مباريات لفريق المصري البورسعيدي سواء مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري أو نهائي كأس الرابطة لتحديد ملامح التشكيل وأيضا للوقوف علي مواطن القوة والضعف للمنافس وتصحيح أخطاء الفريق الفنية في لقاء الفريقين والذي انتهي بالتعادل السلبي.

وحذر كولراللاعبين من التهاون في مباراة المصري، خاصة أنها الأخيرة للفريق في الموسم الجاري والحصول بعدها على فرصة للراحة قبل الاستعداد للموسم الجديد.

وشدد المدير الفني علي اللاعبين بضرورة القتال علي الفوز لأن مباريات الكأس تمتاز بطبيعة خاصة تحتاج إلى إعداد مناسب وتركيز واحترام المنافس وأن المباراة لن تشهد تغيرات كثيرة في التشكيل.

وطالب المدير الفني للأهلي اللاعبين بضرورة الحذر من صحوة لاعبي المصري بعد تولي مدرب جديد المسئولية وستكون دوافعهم كبيرة لاثبات ذاتهم خلال اللقاء، ولا بد من التعامل مع هذا الأمر بجدية.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي وجهازه المعاون حرصوا على زيارة فرع النادي بالقاهرة الجديدة.

والتقى محمود الخطيب رئيس النادي، ثم اصطحبه العميد أحمد النحاس مدير فرع التجمع الخامس، في جولة تفقدية لمنشآت النادي والملاعب والمقرات الإدارية.

وأبدى كولر إعجابه الشديد بما يملكه الفرع من ملاعب رياضية وإمكانات خدمية ووسائل ترفيهية.