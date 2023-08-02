تحرير 31 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع إدارة تموين البندر شنت خلال النصف الثاني من شهر يوليو المنقضي حملات مفاجئة على المخابز البلدية والمحلات التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات، أسفرت عن ضبط وتحرير ٣١ محضر متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا نظمت حملة مفاجئة بالتعاون مع إدارة تموين المنيا والجهات المعنية خلال النصف الثانى من شهر يوليو الماضي اسفرت عن تحرير ٣١ محضر متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي (١٣ إحراز و٥ عدم إعلان و٣ شهادة صحية و٥ محاضر عدم نظافة و٢ لوحة و٢ نقص وزن) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتوفير السلع الغذائية والتخفيف عن كاهل المواطن.