الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات ملتقى توظيفي لشباب الشرقية الأسبوع المقبل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعلن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالوزارة بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة، بتنظيم ملتقى توظيفي للشباب ضمن مبادرة "توظيف مصر" وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 5 و6 أغسطس ٢٠٢٣ بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق بدءا من الساعة ١١ صباحا وحتى ٦ مساءاً.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الشركات والمنشآت الصناعية المشاركة بالملتقى ستوفر فرص عمل حقيقية للشباب وتمنح مرتبات متميزة مع تأمين اجتماعي وصحي وحوافز بالإضافة إلى توفير سكن للشباب المغترب ووسيلة انتقال مجانية ومزايا متنوعة، لافتا إلى أنه يمكن التسجيل للحضور بالملتقى على الرابط التالي

https://forms.office.com/r/6spkunx94S

 

الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإجتماع الإدارة العامة للمبادرات الدكتور ممدوح غراب التسجيل الشباب والرياضة الملتقيات التوظيفية المركزية

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