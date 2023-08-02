جامعة قناة السويس تعلن تفاصيل التنسيق الإلكتروني

أعلنت جامعة قناة السويس عن تفاصيل خدمة التنسيق الإلكتروني، وذلك بعد بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "الدور الأول" 2023، حيث ستبدأ أعمال تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى بموقع التنسيق الإلكتروني، اعتبارًا من يوم السبت 5 أغسطس وحتى يوم الأربعاء 9 أغسطس.

وكانت الوزارة أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29 % فأكثر، الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% فأكثر، أما الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61% فأكثر.

وتنطلق بداية التنسيق عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية، متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

وأعلنت جامعة قناة السويس عن مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني كالتالي:

•التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات، خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، مما يمنع حدوث أي أخطاء، حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

• تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت.

كما صدر في بيان الوزارة بعض التعليمات المهمة للطلاب والتي جاءت كالتالي:

• سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة، وعليك اختيار رغباتك من بينها.

• الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

• ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

• إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg.

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

• يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

• يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

• يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته، فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

• وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

• يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق التالي له.

• ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

•بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

• يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As)، على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

• النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

• يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب، والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.