الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بشأن تعدد اختصاصات عدد من المسؤولين داخل وزارة الصحة

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن تضارب اختصاصات عدد من المسئولين داخل وزارة الصحة وتولى شخصيات بعينها عدد كبير من المناصب في آن واحد.

وقال "محسب"، في طلبه، إن وزارة الصحة واحدة من الوزارات الخدمية المهمة نظرا لما تقوم به من دور كبير في تحسين صحة المواطنين، إلا أنه لوحظ في الفترة الأخيرة وجود بعض الشخصيات داخل الوزارة التي تتولى أكثر من منصب قيادى بالمخالفة للقانون خاصة وأن هذه المناصب قد تؤدى إلى تقاطع المصالح، ومنها منصب رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إذ يتولى المنصب شخصا بعينه يشغل عدد كبير من المناصب داخل القطاع الحكومى وكذلك في القطاع الخاص فإلى جانب منصبه رئيسا للطب العلاجى بوزارة الصحة وإشرافه المباشر على أكثر من ٥٤٠ مستشفى تابعة للوزارة يشغل رئيسا لعدد كبير من الجمعيات الطبية فهو رئيس لمستشفى مدينة نصر التخصصى ورئيسا لمجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة جمعية بن النفيس بطنطا ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية  وعضو مجلس إدارة لعدد كبير من الجمعيات ويعمل زائرا بمستشفى خاص بالغردقة  كما يعمل أستاذا بالجامعة كما أن هناك تساؤلات حول قيام بعض المستشفيات الخاصة التي يعمل بها بتأجير مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية.

وأضاف النائب أيمن محسب في طلبه، أن الأمر يدق ناقوس الخطر ويجب التحقيق فيه فليس من المعقول أن يتولى شخصا بعينه كل هذه المناصب ويعمل بالقطاع الخاص والقطاع الحكومى ويشغل منصب كبير داخل وزارة الصحة يسمح له بنفوذ وصلاحيات تنعكس عليه في القطاع الخاص، والأمر أصبح جد خطير خاصة وأنه يتناول قضيتان على حد سواء أولها تقلد شخص واحد لعدد كبير من المناصب وثانيها تضارب المصالح، ولا نعلم لماذا يصمت وزير الصحة على هذا الأمر.

الجمعية الطبية النائب أيمن محسب المستشفيات الخاصة المخالفة للقانون رئيس قطاع الطب العلاجي وزير الصحة والسكان

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