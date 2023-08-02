الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كريم السادات يتقدم بسؤال برلماني حول تغيير نتيجة طالبة في الثانوية العامة

كريم السادات
كريم السادات

تقدم النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم حول تباين نتيجة طالبة الثانوية العامة إسلام أحمد عمر الهواري بمركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث تغيرت نتيجتها بعد أن كانت حاصلة على 98.1% وأصبحت فجأة حاصلة على مجموع 67.9%.

وأشار النائب كريم السادات، إلى أنه خلال الساعات القليلة الماضية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطالبة بمحافظة المنوفية قيل أنها تفاجأت بتغيير نتيجة الثانوية العامة الخاصة بها، حيث سادت حالة الحزن على الطالبة وأسرتها وأهالي قريتها ومعلميها الذين أجمعوا على تفوقها في المراحل الدراسية المختلفة فكانت تجتاز كافة الاختبارات بتفوق كبير وتحصل على المراكز الأولى في مختلف المراحل التعليمية.

وأضاف عضو مجلس النواب: كيف تتغير نتيجة الطالبة بعد أن كانت ضمن أوائل الجمهورية في الثانوية العامة وحاصلة على مجموع  98.1% لتحصل فجأة بدون سابق مقدمات على مجموع 67.9%، معقبا: "من المسئول عن هذه الواقعة.. من المسئول عن انهيار الطالبة وأسرتها المنهارة فبعد أن كانت تشعر بالسعادة والفرح لاجتيازها مرحلة الثانوية العامة بنجاح وتفوق، أصبحت في حالة  انهيار ولا تدري ماذا تفعل".

وطالب النائب كريم السادات، وزير التربية والتعليم بالتحقق في نتيجة الطالبة إسلام طالبة الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الوزارة  بفحص أوراق إجابات الطالبة والرد بعد مراجعة كنترول الثانوية العامة، حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع.
 

النائب كريم السادات مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي حنفي جبالي النواب

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

تغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه فى "سب وقذف أحمد موسى"

بالأسماء.. حكم قضائي برفع التحفظ عن أموال 146 شخصًا

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي بالدرجات والنسبة المئوية

الحد الأدنى للقبول فى جامعة زويل: 70% هندسة وعلوم و65% حوسبة وذكاء اصطناعى و60% إدارة أعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟