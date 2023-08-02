الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ": توجيهات الرئيس السيسى بدعم القطاع الطبى تأكيد على الارتقاء بصحة المواطنين

النائب الدكتور علي
النائب الدكتور علي مهران

اعتبر النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المنظومة الصحية تأكيد على جهود القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لدعم القطاع الصحي، للارتقاء بصحة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن مشروعات تطوير مستشفى أورام دار السلام، وتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، تهدف إلى توفير الخدمات اللازمة للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن القيادة السياسية تسعى إلى زيادة معدلات تقديم الخدمات الطبية وتطوير المنظومة الصحية في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يمثل أولوية قصوى للدولة، من خلال توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الطبية الجديدة ورفع كفاءة المشروعات الموجودة.

وتابع رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن القيادة السياسية عملت على تقديم العديد من المبادرات الرئاسية الصحية، والتي ساهمت في القضاء على أمراض كثيرة، مما يؤكد أن النهوض بالإنسان أولوية أولى للدولة المصرية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية.

وشدد النائب الدكتور علي مهران على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين.

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