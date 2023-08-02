الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شخص مفصول الرأس بالقرب من محطة قطار بالدقهلية

جثة
جثة

عثر عدد من أهالي مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، على جثمان شخص مجهول الهوية ومفصول الرأس مُلقى بجوار محطة القطار وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وجرى نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر المركزي.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي، بعثور عدد من الأهالي على جثمان شخص مفصول الرأس بالقرب من محطة القطار.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيّن أن الجثة لشخص في العقد الخامس من عمره وبه آثار تعدي ومفصولة الرأس من ناحية الرقبة.

ويكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي جهودهم للتوصل الى أهلية الجثمان وكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجرى نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر وعمل نشرة بأوصاف الجثمان ومطابقتها ببلاغات المتغيبين. 

اهالي مدينه الكردي محافظة الدقهلية جثمان محطة القطار

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