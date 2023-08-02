"تموين الدقهلية": تحرير 89 محضرًا تموينيًا متنوعًا بـ4 مراكز

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة، إنه تم تحرير 89 محضرًا تموينيًا متنوعًا (31 بالمخابز، 58 بالأسواق)، خلال حملات رقابية مكثفة شنتها المديرية على المخابز والأسواق بـ4 مراكز (أجا، تمي الأمديد، الجمالية، ميت غمر).

وأوضح المشرف العام - في بيان اليوم الأربعاء - أن الحملات أسفرت عن ضبط 260 كيلو جرامًا من السكر الحر، 20 كيلو جرامًا من سمك هارينج، 30 كيلو جرام سمك سردين مملح، 150 لتر بنزين 80، 286 علبة سجائر متنوعة.

ولفت إلى التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أنه من بين المحاضر، محضران تصرف في 18 شيكارة دقيق، 7 محاضر بيع بأزيد من السعر (سجائر).

وأكد استمرار الحملات التموينية التي تشنها مديرية التموين للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة، ولإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.