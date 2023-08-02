ضبط 50 شيكارة أسمدة زراعية قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

،شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، مدير المديرية، حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى البحيرة.

وأسفرت تلك الحملة بمركز الدلنجات، والتي شارك فيها مفتاح عبداللطيف، عن ضبط 50 شيكارة سماد يوريا مدعم خاص بوزارة الزراعة تم تجميعها لتحقيق أرباح غير مشروعة و109 عبوات بويات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.