"من الثانوية للكلية".. أستاذ طب نفسي تقدم نصائح لأولياء الأمور لتأهيل أبنائهم (فيديو)

قدمت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، نصائح لكيفية تأهل الأولاد في مرحلة الانتقال من الثانوية العامة إلى المرحلة الجامعية.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، إنه يجب على الأهالي الوقوف بجوار أبنائهم ومساعدتهم في تخطي فترة الثانوية العامة وما مر بها من توتر وقلق، ومساعدتهم في اختيار الكلية وتوفير المعلومات حول الكليات ومجالات سوق العمل.

وأضافت أستاذ الطب النفسي، أن المعلومات المسبقة تساعد الطلاب على معرفة الحياة الجامعية، وذلك من خلال معرفته بكميات الجزء العملي والعلمي، ناصحة أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم أثناء التقديم بالجامعات حتى يتعرفوا عليها وتنكسر لديهم حدة الغربة المكانية.

وأوضحت أنه يفضل معرفة الجدول مسبقا، بالإضافة إلى طمأنة الأبناء بأنه وضع طبيعي وجديد وسيتم التأقلم عليه، مشددة على ضرورة تقديم النصائح للأبناء للحد من تخوفهم وتشتتهم بهذه المرحلة.