الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"من الثانوية للكلية".. أستاذ طب نفسي تقدم نصائح لأولياء الأمور لتأهيل أبنائهم (فيديو)

جريدة الدستور

قدمت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، نصائح لكيفية تأهل الأولاد في مرحلة الانتقال من الثانوية العامة إلى المرحلة الجامعية.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، إنه يجب على الأهالي الوقوف بجوار أبنائهم ومساعدتهم في تخطي فترة الثانوية العامة وما مر بها من توتر وقلق، ومساعدتهم في اختيار الكلية وتوفير المعلومات حول الكليات ومجالات سوق العمل. 

وأضافت أستاذ الطب النفسي، أن المعلومات المسبقة تساعد الطلاب على معرفة الحياة الجامعية، وذلك من خلال معرفته بكميات الجزء العملي والعلمي، ناصحة أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم أثناء التقديم بالجامعات حتى يتعرفوا عليها وتنكسر لديهم حدة الغربة المكانية.

وأوضحت أنه يفضل معرفة الجدول مسبقا، بالإضافة إلى طمأنة الأبناء بأنه وضع طبيعي وجديد وسيتم التأقلم عليه، مشددة على ضرورة تقديم النصائح للأبناء للحد من تخوفهم وتشتتهم بهذه المرحلة. 

أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر 8 الصبح الثانوية العامة الجامعات المرحلة الجامعية الطب النفسي مداخلة هاتفية مجالات

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

تغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه فى "سب وقذف أحمد موسى"

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي بالدرجات والنسبة المئوية

بالأسماء.. حكم قضائي برفع التحفظ عن أموال 146 شخصًا

الحد الأدنى للقبول فى جامعة زويل: 70% هندسة وعلوم و65% حوسبة وذكاء اصطناعى و60% إدارة أعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟