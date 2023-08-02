رئيس مركز سنورس بالفيوم يتابع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

أعلن المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم تنفيذ حملة بشوارع مدينة سنورس برئاسة جمال العوامي، نائب رئيس المركز لشئون المدينة، لمتابعة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والطرق.

كما أضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية بقرية السعيدية، قامت بإزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بزمام القرية، عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمساحة قيراط واحد، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

كذلك صرّح رئيس المركز، بأنه في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق، فقد قامت إدارة تموين سنورس بالتعاون مع الوحدة المحلية، بتنفيذ حملة على المخابز البلدية والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط وتحرير (2) تقرير تصرف في (5) شكائر دقيق مخابز، (3) تقارير خبز غير مطابق للمواصفات، و(8) تقارير لمخالفات متنوعة لمخابز بلدية بنطاق المركز، بالإضافة إلى تحرير (9) محاضر عدم إعلان أسعار لمحال تجارية.

وأوضح أنه تم أمس رفع (260) طن قمامة و(8) أطنان أتربة بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى.