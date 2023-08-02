رئيس مدينة الأقصر يوقف أعمال بناء مخالف.. ويوجه بالالتزام بخطة تخفيف الأحمال

في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والتصدي بكل حسم لمخالفات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدلوة والبناء المخالف وإزالتها في المهد، قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي ، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، بإيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة حي وسط.

وأوضح أيمن حسين رئيس حي وسط ، أنه تم إيقاف أعمال حفر لصب قواعد خرسانية في المهد لإقامتها بدون ترخيص، وتم ردمها وإزالتها بالكامل بواسطة معدات منطقة حي وسط ، وذلك بمسطح حوالي 110م, وتم إخطار الإدارة الهندسية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف.

كما قام رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الأقصر ، بمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق مدنهم، تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وما تتخذه الدولة للتعامل مع هذه الأزمة الاستثنائية، تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر أعمال ترشيد الكهرباء التي يتم تنفيذها بالمدينة.

وأوضح الشرابي، أنه تم المرور على شوارع المحطة وعبد المنعم العديسى (المنشيه) وصلاح الدين لليوم الثاني على التوالي؛ وذلك للتنبيه على المحال التجارية بتخفيض استهلاك الكهرباء وعدم استخدام الإضاءة المبهرة في واجهات المحلات والاكتفاء بإضاءة المحل من الداخل، وذلك مساهمة في ترشيد الكهرباء للصالح العام.

وأشار الشرابي، إلى أنه تم توجيه إدارة المتابعه الميدانية تحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر وأحمد عبد الصبور مدير الإدارة، وذلك لمتابعة هذا الشأن ميدانياً بصفة دورية يومية ، طبقاً لخطة تخفيف الأحمال بمدينة الأقصر .

يأتي ذلك توجيها لتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالالتزام بخطة تخفيف الأحمال في الكهرباء في المحافظات.

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