الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منصة WATCH IT تتيح حلقة جديدة من SoldOut comedy

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أتاحت منصة WATCH IT قبل قليل حلقة جديدة من حلقات برنامج SoldOut من خلال محور SoldOut comedy أحد المحاور الثلاثة للمشروع الترفيهي الضخم.

حلقة اليوم من SoldOut comedy عبارة عن مجموعة من عروض الاستاند آب كوميدي، وكانت البداية مع عرض علاء الشيخ الذي تحدث عن جيل الشباب من مواليد 1985 إلى موالد 1995 وطريقة التربية الخاطئة والتعليم الخاطئ الذي تعرض له الجيل ولكن بطريقة كوميدية ساخرة.

كما قدمت نهى كاطو عرضا ساخرا مختلفا عن العلاقات العاطفية وانتهاء العلاقات وطريقة مقابلات الزواج التقليدية والمواقف الكوميدية التي تحدث بين المقبلين على الزواج ودور الأهل والأقارب في تحديد مواعيد المقابلات وغيرها.

وكانت الفقرة الثالثة مع محمد حلمي الذي قدم عرضا كوميديا عن السرقة التي يتعرض لها بعض الأفراد وسط مواقف كوميدية مختلفة وربطها بالكسل الذي يعاني منه بعض الأفراد.

كانت منصة WATCH IT قد أعلنت عن أكبر برنامج ترفيهي على مسارح مصر من أعمالها الأصلية والذي يحمل اسم "SoldOut" والذي بدأ بداية من 3 مايو المقبل.

ويقدم البرنامج الجديد حالة استثنائية شديدة من خلال ثلاث نسخ مختلفة التي ستكون من ضمنها جلسة حوارية للإعلامي محمود سعد الذي يستضيف خلالها العديد من الشخصيات الشهيرة للحديث عن أحدث المستجدات في كل الجوانب.

ونسخة أخرى من البرنامج ستتناول عروضًا موسيقية مع أهم مطربي الجيل الحالي أمام الجمهور بطريقة ترفيهية شديدة، كما ستكون هناك نسخة أخرى للنماذج الكوميدية المعتمدة على الاستاند آب كوميدي، حيث يتم تقديم الكثير من النماذج المشهورة في عالم الكوميديا للظهور أمام الجمهور.

وخلال الفترة الاضية قدم البرنامج عددا من العروض والحلقات الحوارية حل فيها كريم عبد العزيز ومنى زكي وأكرم حسني ضيوفا.

منصة watch it watch it SoldOut comedy Watch SoldOut

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