إصابة 6 فى حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي بالصف

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى أثناء توقفها أعلى الطريق الإقليمي بالصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمي بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء توقف سيارة ملاكى على جانب الطريق، اصطدمت بها سيارة مقطورة من الخلف أثناء قيام قائدها بمفاداة سيارة أخرى أعلى الطريق الإقليمي، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلقي العلاج اللازم.