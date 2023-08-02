عرض "لعبة وحدوتة" في مسرح الطفل بقصر ثقافة الإسماعيلية

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، تقدم العرض المسرحي "لعبة وحدوتة" لفرقة مسرح الطفل بالقصر، ضمن فعاليات أنشطة ثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تدور أحداث العرض في إطار درامي استعراضي حول الشخصية الرئيسة "آية" التي تلتقي بعدد من الطلاب طباعهم مختلفة، تقترح عليهم فكرة وهي استغلال وقت الفراغ فيما يفيد من خلال لعبة تجمعهم معا وتقص عليهم من خلالها قصة "حدوتة" تربوية تهدف إلى عدم التنمر، التواضع، ومحاربة السلوكيات السلبية، وحب التعليم وتستكمل أحداث المسرحية باستقبال آية في المدرسة مجموعة من الطلاب مختلفة الطباع منهم المغرورة ومحبي الرياضة والعلم وهنا يبدأ الحدث الهام وهو مواجهة آية بالفتاة المغرورة والتي قامت بتعديل سلوك الغرور.

يذكر أن "لعبة وحدوتة" تأليف عبده الحسيني، إخراج أحمد كمال، من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وقدم بإشراف فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

العرض رؤية غنائية وأشعار الدكتور طارق عمار، ألحان ماهر كمال، توزيع عمرو عيد، استعراضات شريف مبارك، ديكور وتنفيذ ماسكات منال سمير، تنفيذ ملابس مريم الرودي، تنفيذ ديكور إبراهيم محمد، مخرج منفذ محمد إسماعيل توتوس.