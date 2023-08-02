الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بلينكن" يؤكد دعم واشنطن المستمر والثابت لرئيس النيجر

بلينكن
بلينكن

أجرى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اتصالًا مع محمد بازوم، رئيس النيجر، صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد وزير الخارجية، خلال الاتصال، الدعم المستمر والثابت من الولايات المتحدة الأمريكية لـ"بازوم"، مشددًا على أن واشنطن ترفض الجهود المبذولة لقلب النظام الدستوري.

وتابع أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين في دعم الحكم الديمقراطي واحترام سيادة الدولة والقانون وحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن مجموعة جنود الحرس الرئاسي في النيجر، كانت قد أعلنت، عبر التليفزيون الوطنى، الأربعاء الماضى، عن عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وذلك بعد ساعات من احتجازه فى القصر الرئاسى، وتلا العسكريون بيانًا تضمن إعلان إغلاق الحدود، وفرض حظر تجول فى أنحاء البلاد.

النيجر الحرس الرئاسي في النيجر الولايات المتحدة رئيس النيجر محمد بازوم بلينكن القاهرة الإخبارية

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