سامي: نقاشات الحوار الوطني تطرقت إلى المساواة والعدالة الاجتماعية (فيديو)

قال وائل سامي، استاذ علم النفس، أمين المجتمع المدني بحزب مصر الديمقراطي، إن مناقشات الحوار الوطني شملت تطبيق برامج العدالة الاجتماعية، والآليات الخاصة بالمساواه والعداله الاجتماعية وبناء عليه تم طرح عديد من التوصيات لضمان كفاءه تطبيقها.

وأضاف سامي أن تطبيق برامج الحماية لا بدّ أن يكون بكفاءة عالية خاصة من المشرفين والمتخصصين في التعامل مع هذه الفئات من الأرامل والأيتام وهل هم مربين نفسيًا وتخصصيًا في كيفية التعامل معهم وتوجيههم لتحقيق الهدف المطلوب.

واستأنفت جلسات الحوار الوطني للأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي تحت شعار «مساحات المشتركة بين الجميع»، فتعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستيها تحت عنوان «الدين العام: الإشكاليات والحلول».

وأعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس التي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023. وأوضحت إدارة الحوار الوطني أنّه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني.