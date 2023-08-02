الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فؤاد علام لـ"الشاهد": لم يوجد إعداد أوتدريب للمواجهة مع الإخوان سابقًا

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن اللواء أحمد زكي، ومعه 3 ضباط كانوا يتولون التحقيق مع الإخوان، مؤكدًا أنه لم يكن يوجد إعداد أوتدريب للمواجهة مع الإخوان، وكيف يتم توجيه الأسئلة لهم.

وأضاف “علام”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قام بعمل كتيبات تدرس للضباط الذين ينضموا للأمن السياسي أو الأمن الوطني فيما بعد وصولًا لأمن الدولة، مشيرًا إلى أنه كان يوجد نقص في الجهاز الأمني والذي لم يكن مهتمًا بتدريس المواجهة مع الإخوان.

وأشار إلى أنه قدم أكثر من مذكرة تدرس للضباط الذين يتابعون ملف الجماعات لتكون مرجع بالنسبة لهم وإلي اليوم هي الموجودة ويتم تدريسها. 

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويكشف رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” في الموسم الثاني عن شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.

فؤاد علام إعداد تدريب للمواجهة الإخوان كتيبات تدرس للضباط ملف الجماعات

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