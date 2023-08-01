الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدكتور شريف شتا قائمًا بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة

الدكتور شريف شتا
الدكتور شريف شتا

أصدر الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة قرارا بتكليف الدكتور شريف أحمد شتا قائمًا بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة.

يذكر أن الدكتور شريف أحمد شتا الأستاذ المساعد حصل على المؤهلات العلمية، حيث حصل على الدكتوراه في 2003 في تخصص هندسة معمارية في مصر وحصل على ماجستير في 1998 في تخصص الهندسة المعمارية  في مصر وعلى بكالوريوس بدرجة جيد جدًا مع مرتبة الشرف في 1991 في تخصص الهندسة المعمارية في مصر.

وحصل شتا على درجة أستاذ مساعد في 2009-07-01، وأستاذ مساعد لقب علمي في 2009-05-31، ومدرس في 2003-08-28، ومدرس مساعد في 1999-02-10، ومعيد في 1993-11-11 .

تولى عددا من المناصب الإدارية أبرزها عضو لجنة المنشآت الجامعية من 2021-09-05 وعضو تشكيل لجنة المنشآت الجامعية من 2020-08-31 وقائم بعمل وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب بالإشراف على قسم العمارة بالكلية من 2020-08-01 إلى 2021-07-31 ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب من 2020-08-01 إلى 2021-07-31 ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب من 2019-08-01 إلى 2020-07-31 وعضو تشكيل لجنة المنشآت الجامعية من 2019-07-27 وقائما بعمل وكيل الشئون التعليم والطلاب بكلية فنون جميلة من 2018-01-09 وعضو بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية من 2016-06-19 إلى 2018-06-19 وعضو بلجنة تحسين وترتيب الكلية محليا ودوليا من 2012-07-01 ونائب المدير التنفيذى لمشروع التطوير المستمر والتأهيل؛ للاعتماد من 2011-07-02 ومدير وحدة التصميم المعمارى بالحاسب  من 2003-11-14 إلى 2005-11-13. 

شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة للدكتور شريف أحمد شتا قائما بعمل عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

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