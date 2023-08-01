"القاهرة الإخبارية" تكشف آثار تغيرات المناخ على موارد الطاقة العالمية (فيديو)

عرضت الإعلامية دينا سالم خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "المراقب" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا يوضح كيف استنزف التغير المناخي موارد الطاقة العالمية.

وتناول التقرير، تأثير التغيرات المناخية على موارد الطاقة العالمية: