الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف آثار تغيرات المناخ على موارد الطاقة العالمية (فيديو)

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

عرضت الإعلامية دينا سالم خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "المراقب" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا يوضح  كيف استنزف التغير المناخي موارد الطاقة العالمية.

وتناول التقرير، تأثير التغيرات المناخية على موارد الطاقة العالمية:

  • أوروبا تستعين بالفحم والطاقة الشمسية بعيدًا عن الكهرباء.
  • توقعات باستنزاف سدس النشاط الاقتصادي العالمي بحلول عام 2100م.
  • أمريكا تستهلك ما يقرب من 100 مليار دولار لشبكات الطاقة.
  • فرنسا تلجأ إلى إغلاق عدد من المفاعلات النووية لإعادة صيانتها.
  • إجهاد شبكات الطاقة وزيادة تكلفة تبريد المساحات.

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