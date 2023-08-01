الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين الفتوى يحذر من ظاهرة جفاء الآباء مع أولادهم طلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الفتاء المصرية، إن الجفاء الأسري هو أمر موجود نسبيًا، ولكن يتنامى في بعض الأسر ونستطيع القول بأنه خذلان من الأسرة للطالب لأنه لم يحقق ما كانوا يحلمون به.

هذا نوع من اليأس مخالف للشريعة 

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا نوع من اليأس مخالف للشريعة التي قالت "وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ"، والمطلوب دعم الطلاب الذين لم يكن لهم نصيب في الثانوية العامة، لأن هناك تجارب لعلماء وناجحين في مجالات كثيرة وحصلوا على مجاميع قليلة بالثانوية.

وتابع، أن التأثير يصل أحيانًا إلى نفسية الطلاب، وهو نفس تأثير العنف ومعه الإحباط واليأس وأثار نفسية نرجو ألا نصل إليها في أي حال من الأحوال لتصدير الإحباط للأولاد في هذه السن.

وأكد أن حب الأولاد يكون غير مشروط، وأن الدعم سيكون لهم في أي حال كان عليه الأولاد. 

أمين الفتوى الجفاء الأسري الثانوية العامة مخالف للشريعة اليأس خذلان نفسية الطلاب

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