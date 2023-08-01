الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب البيئة العالمي: تخطينا مرحلة الاحتباس الحراري ووصلنا لمرحلة الغليان

الاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري

قال دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إنه رغم الاحتباس الحراري، إلا أننا وصلنا لمرحلة أنه لا يوجد دولة تتحمل المسئولية ولا يوجد استراتيجية واحدة لحماية البيئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن ظاهرة الاحتباس الحراري استمرت لفترة طويلة ولم نعطي الحق للوضع الحالي مما أوصلنا لمرحلة الغليان الحراري، مشيرًا إلى أن نسبة الاحترار العالمي بالكتل الهوائية أصبحت عالية جدًا في طبقات الجو العليا.

وتابع، أنه إذا استمر العالم في استخدام الوقود الإحفوري والفحم الحجري بكل مشتقاته فنحن ذاهبون للأسوأ من ظاهرة النينو وحرق الغابات، مؤكدًا أن الخطر الحقيقي أن دول العالم لا تضع استراتيجية وخطة واضحة لمواجهة التغيرات المناخية.

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