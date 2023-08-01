مصرع شخص بطلق خرطوش في مشاجرة بقرية بمنية النصر بالدقهلية

لقي شخص مصرعه بطلق خرطوش فى قرية أبو ذكرى التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، أثناء مشاجرة مع آخرين.



تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز منية النصر، بوقوع مشاجرة بقرية أبو ذكرى، ما أدى لوفاة محمد محمد عبد القادر على 36 سنة من أبو ذكري بطلق خرطوش.





وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وكلا من "م م ع و ال ح ص" من نفس الناحية، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بمنية النصر تحت تصرف النيابة وجاري القبض على الجناة من قبل مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.