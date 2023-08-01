الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اختتام فعاليات اليوم الأول من الاحتفال بمئوية البابا شنودة الثالث (صور)

الانبا ارميا
الانبا ارميا

اختتمت منذ قليل، فعاليات اليوم الأول من احتفالاتِ المركزِ الثقافي القبطي الأرثوذكسي بمرور مئة عام على ميلادِ مثلثِ الرحمات قداسةِ البابا الأنبا شنودة الثالث، والتي بدأت بفعاليات المؤتمر العلمي والبحثي لاحتفالية المئوية وذلك بالقاعة الكبرى بالمركز.

حضر فعاليات اليوم الأول نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ونيافة الحبر الجليل أنبا أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا، والدكتور طارق منصور الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب ورئيس نادي أدب مصر، والدكتور عاصم الدسوقي المؤرخ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر.

وتستمر الفعاليات غدًا بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالقاعة الكبرى والدعوة عامة.
بينما تختتم الفاعليات باحتفالية كبرى في الثالث من أغسطس الجاري بقاعة المنارة والدعوات شخصية تطلب من المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وخلال فعاليات المؤتمر العلمي والبحثي لاحتفالية مئوية ميلاد قداسة البابا شنوده الثالث، أوضح نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي خلال كلمته الافتتاحية أن البابا شنوده أطلقَ عليه ذهبي الفم للقرن العشرين وبابا العرب.

وأضاف أن قداسة البابا شنوده عاش بقلبه الكبير يحتوي الكل صغارًا وكبارًا، وأن عقل قداسته اتسع لكثير من العلوم في المعرفة والثقافة والفكر ، موضحا أن السنوات من 1946 حتى 1962 كانت هي أكثر الفترات كثافة لإنتاجه الشعري فكتب حوالي 25 قصيدة روحية ومئات من الأبيات، مشيرا إلى حبه  لقراءة الشعر وحفظ الكثير منه ، حيث وهب الله قداسته كثيرًا من المواهب ومقدرة غير عادية على الحفظ، كما قال نيافة أنبا إرميا إن البابا شنوده كان يستخدم مجلة الكرازة في تأريخ الواقع الذي يعيشه.

مئوية البابا شنودة

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احتفالا الأرثوذكسي الأسقف الأستاذ الدكتور الثقافي القبطي الارثوذكسي التاريخ الحديث والمعاصر البابا شنودة الثالث الدكتور طارق منصور الدعوة عامة

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